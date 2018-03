Rd Congo, Unhcr: nuove minacce per civili sfollati -4

Roma, 6 mar. - In seguito a tale situazione, l`UNHCR ha espresso profonda preoccupazione nel venire a conoscenza, pochi giorni fa, del rientro forzato di circa 530 congolesi dall`Angola alla RDC, avvenuto tra il 25 e il 27 febbraio. Tra questi, vi erano 52 rifugiati registrati che vivevano nella città di Dundo, vicino al confine con la RDC, e circa 480 rifugiati non registrati che si trovavano nel centro di accoglienza di Cacanda a Dundo. I rimpatri sono stati effettuati nonostante l`UNHCR abbia richiesto alle autorità angolane di effettuare uno screening congiunto del gruppo non registrato.

L`UNHCR esorta le autorità angolane ad astenersi da ulteriori rimpatri forzati di cittadini congolesi nel loro paese. Se le condizioni dovessero cambiare, l`UNHCR è pronta a fornire la propria assistenza alle autorità della RDC e dell`Angola per avviare un tavolo di confronto sui rimpatri volontari.