Rd Congo, Unhcr: nuove minacce per civili sfollati -3

Roma, 6 mar. - Spesso le persone che sono ritornate non trovano alcun sostegno per ricostruire le proprie abitazioni, poiché i finanziamenti umanitari non consentono attualmente di mettere in atto un importante programma di ricostruzione. Per far fronte alla crisi della RDC, l`UNHCR ha richiesto, per il 2018, 368,7 milioni di dollari USA; ad oggi solo l`1% di questa cifra è stata stanziata.

Molti dei rifugiati congolesi in Angola sostengono di non voler tornare nei propri luoghi di origine a causa della fragile situazione. L`UNHCR ritiene inoltre che non sia ancora possibile procedere a rimpatri in modo sicuro, dignitoso e sostenibile, poiché mancano le condizioni di pace e sicurezza.

(Segue)