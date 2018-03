Rd Congo, Unhcr: nuove minacce per civili sfollati

Roma, 6 mar. - L`Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) esprime profonda preoccupazione per la situazione nel Kasai, una regione della Repubblica Democratica del Congo (RDC), dove la continua instabilità rappresenta un grave rischio per l`incolumità delle popolazioni civili, tra cui diverse centinaia di rifugiati recentemente tornati dall`Angola.

Le forze governative congolesi hanno riacquistato il controllo di vaste aree del Kasai, tuttavia perdurano sporadici scontri tra le forze armate e i gruppi di miliziani. Nel frattempo, restano alte le tensioni tra i diversi gruppi etnici, con il rischio che la regione viva nuove esplosioni di violenze. Gli operatori dell`UNHCR presenti a a Tshikapa, una città a circa 60 chilometri dal confine con l`Angola, riferiscono che diversi sfollati interni, così come coloro che sono tornati dall`Angola, non sono riusciti a rientrare nelle loro comunità a causa delle ostilità inter-etniche.

(Segue)