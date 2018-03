Embraco, Calenda a lavoratori: da gennaio Invitalia vostro datore

Torino, 6 mar. - "C'è stata un'accoglienza calorosa - ha detto Chiamparino - abbiamo detto che l'esempio della loro determinazione e dell'intelligenza nella lotta ci può essere utile per portare avanti altre situazioni come quella di Italiaonline. Naturalmente questo è solo un primo passo. Ci sono nove mesi per il processo di reindustrializzazione e poi il lavoro da fare successivamente sempre sullo stesso tema, trovare alternative industriali che garantiscano il posto di lavoro a tutti. Una sfida - ha assicurato il presidente ella Regione - su cui anche la Regione farà la sua parte. Ora c'è da lavorare, con Invitalia e i consulenti per la reindustrializzazione per capire quali progetti sono credibili e quali strumenti richiedono per essere attuati. Ora - ha concluso - non si tratta più di comunicare, ma di aspettare i risultati concreti".