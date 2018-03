Fca, Marchionne: no bisogno investitori Cina ma restiamo aperti

Roma, 6 mar. - Fiat Chrysler "non ha particolarmente bisogno di investitori cinesi, ma restiamo aperti". Lo ha detto il numero uno di Fca, Sergio Marchionne, secondo cui "se dei cinesi comprassero azioni in Borsa a me non darebbe fastidio. Ma bisognerebbe chiedere agli azionisti, non sono la persona indicata. Non ho niente contro nessun investitore, a meno che non voglia far male alla Fiat".

Gli investitori cinesi, ha aggiunto Marchionne al salone dell'auto di Ginevra, "entreranno nel mercato dell'auto e avranno un ruolo importante".