Pd,Maroni:sinistra non è finita ma Renzi ha dilapidato patrimonio

Milano, 6 mar. - "La sinistra non è finita. È finita quella interpretata da Renzi che ha dilapidato in due anni un patrimonio di credibilità straordinario". Lo ha detto il presidente uscente della Regione Lombardia Roberto Maroni, incontrando i giornalisti davanti Palazzo Lombardia a Milano. "Dalle elezioni europee del 2014 con il 40% al referendum 2016 fino ad oggi - ha aggiunto - È lui che non ha saputo interpretare il mondo della sinistra ma la sinistra deve solo trovare un nuovo leader però non farei tanto il conto che la sinistra sia morta perché basta poco da passare dalle ceneri alla gloria e viceversa".