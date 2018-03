Piccolo (Pd): a Roma stato di calamità innaturale per buche strade

Roma, 6 mar. - Dopo le toppe e le romanelle ad uso e consumo dei social M5S la situazione delle strade della capitale è così grave che in diversi casi si è arrivati alle chiusure. A rischio l`incolumità di pedoni, automobilisti e motociclisti. Il dissesto stradale che in questi giorni di pioggia si è andato accentuando sta diventando una vera sciagura materiale ed economica per chi si è visto costretto a ricorrere a meccanici e gommisti. La praticabilità della rete viaria della Capitale è sotto ogni standard di sicurezza. Con l`operazione #stradenuove, la giunta Raggi ha prima ridotto i limiti di velocità a 30 km orari ed ora direttamente alla chiusura di interi tratti stradali". Così in una nota la consigliera del PD capitolino Ilaria Piccolo.