Maroni: continuerò a fare politica senza incarichi istituzionali

Milano, 6 mar. - "Largo ai giovani. Io continuerò a fare politica perché la politica è passione, senza incarichi istituzionali si può fare. Farò altro nella vita, ci sono tante cose belle da fare, farò il tifo per Attilio (Fontana ndr) e se avrà bisogno di consigli glieli darò. Ma una cosa che non farò certamente è il giornalista". Lo ha detto Roberto Maroni, presidente uscente della Regione Lombardia, incontrando i giornalisti a Milano. Lavorerà fra Varese e Milano? "Anche fuori dalla Lombardia e fuori dall'Italia".

Maroni ha poi risposto ironicamente a chi gli ha fatto notare che l'ex presidente della Regione Lombardia Roberto Formigoni non è stato rieletto: "Non lo sapevo, il Celeste non è stato rieletto? Mi spiace davvero, sono veramente rattristato. No, io sono convinto come altri che sia iniziata la terza repubblica e che si chiude, come ha scritto il direttore Fontana sul Corriere della Sera, la pagina degli ultimi venticinque anni della politica. E devo dire che ho fatto la scelta giusta - ha concluso - perché è meglio farsi rimpiangere che farsi compatire, citando Renzi".