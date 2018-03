Usa: ordini alle fabbriche a gennaio -1,4%, meglio delle stime

New York, 6 mar. - Negli Stati Uniti, gli ordini alle fabbriche sono diminuiti a gennaio, ma meno di quanto previsto dagli analisti. Secondo quanto reso noto dal Dipartimento del Commercio, il dato è diminuito dell'1,4% a 491,69 miliardi, mentre gli analisti attendevano un -1,5 per cento. A dicembre, il dato era cresciuto dell'1,8% (rivisto in rialzo dall'1,7% della prima stima).

Escludendo i trasporti, il dato è salito dello 0,4%, mentre escludendo il settore difesa l'indice è diminuito dello 0,8 per cento. Nel 2017, gli ordini sono aumentati del 6% rispetto all'anno precedente. L'attività industriale rappresenta circa il 12% dell'economia americana.