Giornalisti Velino senza stipendio. L'assemblea sfiducia Simoni -2

Roma, 6 mar. - "L'assemblea di redazione - prosegue il comuncaito dei giornalisti del Velino - individua nell'editore-direttore Luca Simoni il solo artefice di questo disastro editoriale e industriale. Egli ha assunto la direzione dell'agenzia a marzo del 2011 - dopo l'improvvisa scomparsa di Maurizio Marchesi - nonostante la contrarietà del Cdr e promettendo che sarebbe stata una soluzione transitoria e a costo zero. Sta lì da sette anni, molto ben retribuito, e non ha mai presentato un piano editoriale alla redazione".

"Luca Simoni in questi anni al comando ha demolito l'agenzia. Ha abolito - si afferma nella nota sindacale - la figura del caporedattore e dei capiservizio mettendoli in cigs a zero ore, caso unico nel panorama editoriale italiano. Contestualmente (passando la gran parte dell'anno a Miami) ha nominato un redattore ordinario come vicedirettore. Quindi ha mortificato professionalità riconosciute e spazzato via specializzazioni consolidate riducendo ai minimi termini la nostra credibilità e gli abbonamenti col settore pubblico e privato. Nel 2011, anno del suo insediamento, erano un centinaio le aziende e le istituzioni (oltre alla convenzione con la Presidenza del Consiglio) che pagavano per avere il notiziario dell'agenzia. E c'erano 32 testate giornalistiche abbonate. Ma Simoni ha scelto altre 'priorità'. All'improvviso ha inaugurato un settore 'giochi e scommesse'; poi ha siglato accordi con l'agenzia russa Sputnik (maggio 2015) e con quella marocchina Map (giugno 2017)".

"Peccato - si legge ancora nel documento assembleare - che queste attività impegnino pesantemente la redazione senza che sia dato sapere quali siano le entrate nel bilancio. Non pago, Simoni ha anche deciso di dichiarare una pluriennale guerra legale alla presidenza del Consiglio, tuttora in corso. Nel frattempo l'amministrazione ha consegnato una documentazione incompleta nella gara europea per le agenzie con la conseguente esclusione del Velino da tutti i lotti. La società si è però aggiudicata un lotto con la Farnesina grazie ad un ribasso che, per sua stessa ammissione, lo ha reso palesemente antieconomico. Nel frattempo, Luca Simoni - coadiuvato dal service calabrese del direttore editoriale Paolo Pollichieni e dalle prestazioni di una giornalista dipendente di un'altra società del gruppo utilizzata in regime di distacco - si è macchiato di condotta antisindacale (sancita dal Tribunale di Roma) durante lo sciopero del 2015. Senza dimenticare la scelta di abbandonare quattro anni fa, per sedicenti ragioni economiche, la storica sede dell'agenzia nella centralissima Via del Tritone, a Roma, relegando la redazione sul Grande raccordo anulare. Un trasferimento che ha inevitabilmente inaridito il rapporto con le fonti più autorevoli".

"Questo è quanto accaduto ai giornalisti del Velino negli ultimi anni. Questo è quanto i giornalisti del Velino vogliono ricordare con forza alle istituzioni, al sindacato romano e nazionale, all'Ordine dei giornalisti e a tutto il mondo dell'editoria. Questo comunicato è stato approvato all'unanimità dall'assemblea di redazione", conclude la nota.