Giornalisti Velino senza stipendio. L'assemblea sfiducia Simoni

Roma, 6 mar. - L'assemblea di redazione di Agv-Agenzia giornalistica il Velino denuncia in un comunicato "la grave violazione da parte dell'azienda che a tutt'oggi non ha ancora pagato gli stipendi di febbraio e minaccia di non pagarli a tempo indeterminato. Un comportamento inaccettabile. L'assemblea all'unanimità sfiducia l'editore-direttore, Luca Simoni, e chiede le dimissioni dell'amministratore delegato di Fcs Communications, Fausto Simoni".

"Dal management - prosegue il documento - l'ennesimo schiaffo a una redazione alla quale non è stato versato gran parte del Tfr presso il Fondo complementare di categoria e che ormai dal 2012 subisce una stagione interminabile di ammortizzatori sociali culminati nell'attuale cigs fino al 70% (con uno sperpero delle risorse dell'Inpgi e nonostante l'erogazione di fondi governativi per svariati milioni di euro per almeno i primi cinque anni di questa presunta crisi). Una stagione di mancati accordi col sindacato che ha decimato una redazione che nel 2009 poteva contare su 33 giornalisti ex art. 1 e oltre 40 collaboratori. Ad ottobre ad alzare i calici per il ventennale dell'agenzia di stampa quotidiana "Il Velino", fondata nel 1998 dai giornalisti Lino Iannuzzi, Roberto Chiodi e Stefano De Andreis, saremo forse in 19".(Segue)