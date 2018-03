Arrestati per spaccio in provincia di Milano 2 fratelli egiziani

Milano, 6 mar. - Gli agenti della Sesta sezione della Squadra Mobile della Questura di Milano hanno arrestato due fratelli egiziani, regolari e incensurati, per detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente. È avvenuto venerdì scorso a Cormano dove gli agenti hanno visto uscire da un bar R.M, classe 1992, già seguito dai poliziotti, per poi dirigersi all'interno di un'abitazione da dove, poco dopo, è uscito continuando a guardarsi intorno con fare sospetto. È stato quindi fermato e sottoposto a perquisizione. In tasca aveva un panetto di hashish del peso di un etto.

La perquisizione dell'abitazione, nella quale viveva anche il fratello, Y.M. classe 1976, gestore di una pizzeria e di un bar a Cormano, ha permesso alla polizia di trovare all'interno di un ripostiglio e in un armadio della camera da letto, altri 10 panetti di stupefacenti per un totale di 1 Kg e 40 grammi. All'interno del bar gestito da Y.M. Sono stati trovati altri 10 grammi di hashish, residui di marijuana e 10 grammi di cocaina. Sono stati infine sequestrati oltre 3.000 euro in contanti.