Orfini: c`è chi pensava a 5 marzo e non al voto

Roma, 6 mar. - "Quando mi è stato proposto di fare il capolista a queste elezioni ho chiesto di correre anche nel peggior collegio della mia città, nella periferia più complicata. Per dare una mano. E per ringraziare dell'onore di un sicurissimo posto da capolista. Non ho preteso un collegio sicuro pensando di far bella figura e migliorare la mia immagine. E poi magari perdendolo. Non ho pensato a cosa avrei fatto dopo le elezioni, ma mi sono impegnato per recuperare fino all'ultimo voto". A scriverlo su Facebook è Matteo Orfini, presidente del Pd.

"A me è capitato l'onore in questi anni di rappresentare il mio partito. Ci sono due modi di fare il dirigente: chiedersi cosa puoi fare per il tuo partito o chiedersi cosa il tuo partito può fare per te. Io mi sono caricato compiti che nessuno voleva svolgere perché c`era solo da perdere, sono andato a cercare quei luoghi e quelle situazioni dove si prendevano fischi e non applausi", aggiunge.

"Ho portato il Pd - continua - qualche punto sopra e riportato a casa qualche migliaio di voti. Mi sarebbe piaciuto riuscire a fare ancora di più, ma tant`è. Ho dato una mano e continuerò a farlo nei prossimi anni in parlamento, in quel collegio e nelle periferie di Roma. E badate bene, non penso sia un merito agire così. Penso sia un dovere, e lo dico perché in questi mesi ho visto tanti che pensavano solo al 5 marzo e come arrivarci individualmente più forti, senza preoccuparsi di cosa sarebbe successo il 4. E davvero oggi vorrei fossimo seri e sinceri ed evitassimo di nascondere quello che è il punto vero del dibattito scatenato ieri. Non le dimissioni di Renzi, che ci sono. Ma cosa deve fare il Pd", conclude Orfini.