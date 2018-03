Lazio, Zingaretti: un saluto a Storace che non sarà alla Pisana

Roma, 6 mar. - "Saluto Francesco Storace, ex presidente della Regione e uno dei consiglieri regionali con la più lunga storia. E' stato un durissimo avversario, ma non essendo candidato non siederà alla Pisana". Così il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, nel corso di una conferenza stampa sull'esito delle elezioni regionali presso il Tempio di Adriano, in piazza di Pietra a Roma.

"Ringrazio tutti gli avversari, Parisi, Lombardi, Pirozzi - ha aggiunto - che insieme agli altri candidati hanno dato vita a una competizione molto difficile. Con alcuni di loro continueremo il confronto all'insegna della collaborazione e dell'ascolto in un Consiglio in gran parte rinnovato".