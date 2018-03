Vallanzasca ai giudici: concedetemi la semilibertà

Milano, 6 mar. - Renato Vallanzasca chiede ai giudici milanesi di concedergli il regime di semilibertà. L'istanza è stata presentata nei giorni scorsi dall'avvocato Ermanno Gorpia, difensore dello storico boss della banda della Comasina, ed è attualmente all'esame del Tribunale del Sorveglianza di Milano: il verdetto è atteso tra una decina di giorni, al massimo due settimane.

Vallanzasca, personaggio di spicco della mala milanese tra gli anni Settanta e Ottanta, ha accumulato condanne complessive pari a quattro ergastoli e 295 anni di carcere. Nell'ottobre 2013 ottenne la semilibertà: in pratica, gli era stato concesso di lavorare durante il giorno ma con l'obbligo di rientrare in carcere per la notte. Il beneficio gli fu però revocato dopo che, nel giugno 2014, era stato arrestato per aver rubato due paia di boxer, due cesoie e del concime per piante in un supermercato di Milano. Una tentata rapina (valore del bottino circa 70 euro) che portò a una nuova condanna per il cosiddetto "Bel Renè": 10 mesi di carcere e 300 euro di multa. Ad agosto scorso, tra l'altro, si era anche reso protagonista di un'aggressione a danno di un'agente della polizia penitenziaria all'interno del carcere di Bollate.