Polonia, conservatori assumono maggiore controllo su magistratura

Varsavia, 6 mar. - Il partito conservatore al potere in Polonia ha fatto un altro passo in avanti verso il controllo del sistema giudiziario polacco facendo eleggere i suoi candidati nel Consiglio nazionale della magistratura (KRS), organo costituzionale che veglia sull'indipendenza della giustizia. L'intera opposizione di centro ha boicottato il voto in parlamento per eleggere i nuovi membri del KRS, organizzato sulla base di una legge più volte denunciata come incostituzionale sia in Polonia che da numerose istituzioni internazionali.

Il partito Diritto e Giustizia (PiS) spiega la sua iniziativa con la necessità di riformare una magistratura che descrive come una "casta" corrotta. I deputati del PiS, sostenuto dal gruppo anti-sistema e nazionalista Kukiz'15, hanno approvato in blocco la lista dei 15 giudici da sostituire agli attuali membri eletti dalla magistratura. (Segue)