Lazio, Zingaretti: maggioranza? Apertura e verifica

Roma, 6 mar. - "Vediamo in queste ore che cosa succederà rispetto alla composizione del Consiglio. Il mio atteggiamento è sempre stato e continuerà a essere di grande apertura e verifica e disponibilità all'ascolto. Non abbiamo mai avuto un atteggiamento di chiusura o di arroganza. Ma il problema delle maggioranze non è quello del Consiglio regionale ma dell'Italia, ci sarà bisogno per questo di un confronto senza pregiudizi". Così il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, nel corso di una conferenza stampa sull'esito delle elezioni regionali presso il Tempio di Adriano, in piazza di Pietra a Roma.