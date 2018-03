Brasile, Lula presenta ricorso per ottenere sospensione pena -3

Brasilia, 6 mar. - Se il Tribunale Superiore gli desse torto, Lula potrà ancora presentare un ulteriore ricorso di habeas corpus alla Corte Suprema, sempre con l'obbiettivo di sospendere temporaneamente l'applicazione della pena. Dato che la sentenza sarà definitiva solo dopo l'esame di ogni eventuale ricorso successivo, Lula può quindi quanto meno guadagnare tempo e cercare di arrivare al voto - per il quale i sondaggi lo danno ancora nettamente favorito - ancora in libertà.

Anche in caso di conferma della condanna comunque Lula può in ogni caso registrare la propria candidatura e fare campagna elettorale fino a che la Commissione elettorale non decida definitivamente sulla sua ineleggibilità. I partiti politici d'altronde hanno tempo fino a 20 giorni prima delle elezioni - il 17 di settembre, quindi - per cambiare una candidatura in corsa; dopo tale data in caso di ineleggibilità di Lula il Pt sarebbe di fatto escluso dalle elezioni.