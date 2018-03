Brasile, Lula presenta ricorso per ottenere sospensione pena

Brasilia, 6 mar. - L'ex presidente brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva, condannato a 12 anni di carcere per corruzione, ha presentato un ricorso di "habeas corpus" al Tribunale Superiore di Giustizia: se la richiesta venisse accolta Lula potrebbe restare in libertà provvisoria fino all'esaurimento di ogni altro ricorso contro la sentenza.

In caso contrario, se il primo ricorso in tal senso, presentato alla stessa corte di Porto Alegre che lo ha condannato, dovesse essere respinto - e una risposta dovrebbe aversi già alla fine del mese - per Lula si aprirebbero immediatamente le porte del carcere.

