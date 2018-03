Si ricovera e muore, ma eredi non trovano soldi che aveva addosso

Roma, 6 mar. - Il signor Roberto C. aveva venduto una proprietà e addosso, quel giorno, nel febbraio 2013, aveva diversi contanti e 11 assegni bancari. In seguito a un malore l'anziano dovette ricoverarsi d'urgenza all'ospedale "Sandro Pertini". Passato un periodo di ricovero Roberto perse la vita in seguito ad alcune complicazioni. I soldi però non erano presenti in nessun armadietto. I familiari per questo presentarono denuncia.

Il giudici della XIII sezione civile del tribunale di Roma hanno stabilito che "indubbiamente l'ingresso all'interno di un pronto soccorso da parte di un paziente comporta l'insorgere oltre alla prestazione di opera intellettuale da parte del personale medico e paramedico, l`obbligo da parte della struttura di eseguire prestazioni accessorie, quale quella del deposito degli effetti personali e degli indumenti tolti al paziente durante le operazioni di rianimazione".

Ed anche se il processo penale a carico di una infermiera si è risolto con la completa assoluzione in un altro passo della sentenza del giudice Sergio Pannunzio si legge: "Quanto al danno morale, indubbiamente la sottrazione di beni ed effetti personali ad un soggetto in fin di vita, oltre ad essere considerato un gesto vile e ripugnante, ingenera negli stretti congiunti del danneggiato, oltre al dolore per la perdita improvvisa del loro familiare, una ulteriore notevole sofferenza e sensazione di impotenza per il grave oltraggio subito da un persona legata a loro da rapporto affettivo del tutto inerme di fronte ad un gesto di grande vigliaccheria".

Per tutto questo la Asl-Rm B è stata condannata al pagamento di 13mila euro oltre alle spese di lite per altri 4.800 euro. Soddisfatto l'avvocato Romolo Reboa che ha sostenuto le ragioni della parte offesa. "Conoscevo il signor Roberto personalmente. Era una persona per bene. Quel giorno aveva venduto una proprietà. Purtroppo però si sentì male e non si è mai più ripreso. Il tribunale ha riconosciuto in pieno le nostre ragioni".