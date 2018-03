Nordcorea, Trump: possibili progressi, o false speranze?

New York, 6 mar. - "Possibili progressi sono stati fatti nei colloqui con la Corea del Nord. Per la prima volta in molti anni, uno sforzo serio è stato fatto da tutte le parti in causa. Il mondo guarda e aspetta! Potrebbero essere false speranze, ma gli Stati Uniti sono pronti a darci dentro in qualsiasi direzione!".

Questo il messaggio su Twitter del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, dopo che la Corea del Nord ha promesso di sospendere i suoi test nucleari e missilistici durante il dialogo in corso con la Corea del Sud. In precedenza, Trump aveva scritto: "Vedremo cosa succederà!", commentando la notizia dell'incontro tra il leader nordcoreano, Kim Jong Un, e una delegazione sudcoreana.