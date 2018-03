Franceschini: mai pensato a governo con M5s né con la destra

Roma, 6 mar. - "In generale, ma soprattutto nei momenti più difficili, bisognerebbe non avere fretta e riflettere molto, prima di parlare e decidere. E` quello che io ho sempre cercato di fare e che avrei voluto fare anche in questi giorni. Mi trovo costretto invece a intervenire per smentire cose assurde che ho letto sui giornali. Allora NON HO MAI PENSATO SIA POSSIBILE FARE UN GOVERNO CON 5 STELLE, E TANTOMENO CON LA DESTRA. Sufficientemente chiaro? Aggiungo che non trovo nemmeno traccia nel Pd di qualcuno che abbia in mente di farlo, quindi sono inutili polemiche o velenosi depistaggi mediatici". Lo scrive Dario Franceschini su facebook.