Bezos il più ricco al mondo, Ferrero primo tra gli italiani -2

New York, 6 mar. - Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, perde parecchie posizioni e si trova alla 766esima, con 3,1 miliardi di dollari: in un anno ha perso 400 milioni di dollari sia perché il mercato immobiliare a New York ha rallentato si per la sua decisione di fare politica. Nella classifica ci sono 42 italiani. Il più ricco è Giovanni Ferrero che con 23 miliardi di dollari è al 37esimo posto. Lo segue al 45esimo Leonardo Del Vecchio con 21,2 miliardi e Stefano Pessina con 11,8 miliardi. Silvio Berlusconi è alla 190esima posizione con 8 miliardi di dollari.