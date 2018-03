Fassina: non escludere confronto con M5S per formare governo

Roma, 6 mar. - "Liberi e Uguali non dovrebbe escludere il confronto con il M5S qualora dovesse aprirsi in Parlamento tale possibilità per dare un governo al Paese". Lo afferma Stefano Fassina, esponente di LeU, aggiungendo: "Gli elettori si sono espressi in modo chiaro, anche larga parte di quel popolo che dava fiducia alla sinistra: il M5S è di gran lunga il principale interprete di una domanda di alternativa che, nelle sue contraddizioni e ambiguità, contiene anche evidenti elementi progressivi. Giocare al tanto peggio tanto meglio sulla pelle degli italiani o contribuire indirettamente a spingere a destra il governo dell'Italia, non aiuta la ricostruzione della sinistra di popolo, a partire dal lavoro".