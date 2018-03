Torino, consigliera "ribelle" M5S passa al gruppo misto

Torino, 6 mar. - Come promesso Deborah Montalbano, consigliera torinese M5s "ribelle" e sotto processo disciplinare per la vicenda dei rimborsi taxi e dell'auto blu usata per andare a prendere la figlia a scuola, lascia il Movimento e passa al gruppo misto. In un post pubblicato sul suo profilo Facebook Montalbano ribadisce le sue ragioni politiche "rispetto ala direzione contraddittoria intrapresa dall'azione politica di governo della città e soprattutto rispetto al programma elettorale e gli impegni presi con i cittadini torinesi".

"Il mio lavoro, quindi, proseguirà - aggiunge la consigliera - portando avanti le battagli che hanno sempre caratterizzato il mio impegno civile con particolare attenzione alle periferie. Sarà tra le mie intenzioni rappresentare il più possibile una coscienza critica inConsiglio comunale , rispetto al programma e ai valori originari del Movimento". Montalbano avrebbe dovuto essere sottoposta al giudizio dell'assemblea degli attivisti torinesi il prossimo 9 marzo.