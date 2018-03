Sindaco Genova: formare al più presto un nuovo governo

Genova, 6 mar. - "Auspico la formazione di un governo nel più breve tempo possibile, abbiamo bisogno come il pane che vengano firmati i documenti per i finanziamenti per Genova". Lo ha detto il sindaco di Genova, Marco Bucci, commentando i risultati elettorali.

"Mi aspetto - ha spiegato il primo cittadino - un governo che collabori, che stia ad ascoltare le realtà locali e che sappia che investire nelle città, soprattutto nelle città metropolitane, è quello che serve per rilanciare l'economia della nazione e le cose buone dell'Italia, ossia la qualità di vita".

Bucci si è poi soffermato sul boom del M5s a Genova. "Se guardiamo i numeri - ha sottolineato - il centrodestra a Genova è sempre vincente. Quindi che il M5s abbia preso la città non è vero. La nostra lista civica 'Vince Genova' non c'era e quindi -ha concluso il sindaco del capoluogo ligure - il risultato che avevamo fatto non si è replicato".