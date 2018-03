Roma, il 13 marzo incontro con fondatore Fraternità di Romena

Roma, 6 mar. - Essere giovani oggi, "tra speranze e disillusioni". Sarà questo il tema di un incontro che si svolgerà martedì 13 marzo alle ore 20.30 a Roma con il responsabile della Fraternità di Romena in Cosentino a Pratovecchio in Toscana. Una esperienza, quella che è cresciuta intorno ad una antica pieve, che nel corso degli anni, si è trasformata in un luogo di incontro e confronto sempre più frequentata da gruppi e realtà giovanili.

Un "laboratorio di umanità" quello di Romena, che soprattutto nel momento attuale, costituisce un vero patrimonio per quanti ricercano un tessuto diverso di relazioni. Tema dell'incontro del 13 marzo, che si svolgerà presso la parrocchia di San Luigi di Monfort, in via di Torrevecchia 50, quello delle "paure e dei sogni nascosti dei ragazzi, il desiderio di fiducia da parte del mondo adulto e la paura di assumersi responsabilità". Il tutto racchiuso in una domanda: come fare a non smettere di sognare in una società che alimenta solo bisogni?