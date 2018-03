Lazio, Toti: centrodestra diviso perde, serve unità

Genova, 6 mar. - "Il Lazio evidentemente non è governato così bene se i cittadini hanno avuto tante perplessità a rivotare Zingaretti. Il centrodestra era spaccato e purtroppo è la seconda volta che accade dopo il Comune di Roma, che è stato consegnato ai grillini. Credo che bisognerebbe mettere bene la testa sul centrodestra in Lazio, pensare a soluzioni unitarie, a una classe dirigente che si parli di più. Comunque complimenti a Parisi perché ha fatto una bella corsa in una situazione non facile". Lo ha detto il governatore della Liguria e consigliere politico di Forza Italia, Giovanni Toti, commentando l'esito delle regionali nel Lazio, a margine di una conferenza stampa a Genova.