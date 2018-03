Lazio, Zingaretti: Pirozzi in squadra? Ancora non ci ho pensato

Roma, 6 mar. - "Io sono molto contento che tra le province dove abbiamo vinto c'è anche Rieti. Francamente non ho idea di quella che sarà la composizione dell'amministrazione regionale per nessuno degli incarichi. Penso sia corretto attendere la formazione del Consiglio". Così il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, nel corso di una conferenza stampa sull'esito delle elezioni regionali, rispondendo a chi gli chiedeva se Sergio Pirozzi potrebbe essere un nome spendibile per far parte della squadra.

"Nella mia giunta - ha proseguito - non ci saranno membri del Consiglio vista la sperimentazione di questi e i numeri del Consiglio sarà bene riproporre questo schema di tenuta dell'aula".