Frode fiscale per 25 mln, sei ordinanze di custodia cautelare

Milano, 6 mar. - La Guardia di Finanza di Gallarate, al termine di un'indagine (Operazione Factotum) nei confronti di un commercialista che operava tra le province di Varese, Bergamo e Brescia, ha eseguito sei ordinanze di custodia cautelare, di cui due in carcere, due agli arresti domiciliari e due con obbligo di dimora, nei confronti di un commercialista e cinque imprenditori residenti nelle citate Province, nonché il sequestro di beni immobili, autovetture e quote societarie per circa due milioni di euro.

L'operazione si è articolata anche mediante l'esecuzione di 12 verifiche fiscali, che hanno portato al recupero di oltre 25 milioni di euro di base imponibile sottratta all'imposizione ai fini delle imposte dirette, di circa quattro milioni e mezzo di Iva non versata e al rilevamento di otto milioni di euro di falsi crediti indebitamente compensati, nonché alla scoperta di circa 1.500 lavoratori irregolari, la cui posizione è ora al vaglio dei competenti Enti di previdenza.

Nell'ambito dell'indagine della Procura della Repubblica di Busto Arsizio risultano complessivamente indagati 17 soggetti che, a vario titolo, hanno preso parte all'attività criminosa e che si sono resi responsabili dei reati di associazione per delinquere finalizzata alla frode fiscale, presentazione di dichiarazioni fiscali fraudolente mediante l'annotazione e l'utilizzo di false fatturazioni, riciclaggio, nonché reati fallimentari ed evasione contributiva. (segue)