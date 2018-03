Milano, 6 mar. - "Ho fatto una campagna elettorale in lungo e in largo per Salvini premier, ci hanno dato 12 milioni di voti come coalizione, 5 milioni alla Lega e poi mi dicono cosa fai, ti scansi? No". Matteo Salvini ha replicato così - incontrando i giornalisti a Milano - a chi gli ha chiesto se è pronto a un passo indietro sulla premiership se si convergesse su un altro nome.