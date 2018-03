Leonardo vince contratto in Australia per radar meteo

Roma, 6 mar. - Leonardo, attraverso la controllata tedesca Selex ES GmbH, ha ottenuto un importante contratto dal Bureau of Meteorology australiano per fornire e installare nel Paese radar meteorologici in banda C e S di ultima generazione. Il contratto prevede la fornitura esclusiva da parte di Leonardo di nuovi sistemi meteo per i prossimi quattro anni e comprende un`opzione per estendere l`attività fino ad un periodo di dieci anni.

Il Bureau of Meteorology è l'agenzia nazionale australiana responsabile del monitoraggio del meteo, del clima e della risorsa idrica. L`agenzia offre una gamma ampia di servizi a organizzazioni, attività economiche e cittadini fornendo informazioni tempestive e precise su un ambiente naturale variegato e complesso, caratterizzato da eventi estremi come siccità, inondazioni, incendi, tempeste, tsunami e cicloni tropicali. Attraverso previsioni, allerte meteo, monitoraggio e consulenza, l`agenzia fornisce uno dei servizi nazionali più importanti e utilizzati nei territori australiani e della regione antartica.

Il Bureau of Meteorology gestisce attualmente una rete nazionale di 62 radar meteorologici che saranno sostituiti con gli avanzati sistemi di Leonardo, prodotti nello stabilimento di Neuss (Germania), nell`arco della durata del contratto quadro. Leonardo è leader mondiale nelle tecnologie per i sistemi radar meteorologici con un`offerta di soluzioni avanzate in banda C, S e X. Negli ultimi 20 anni, oltre 400 sistemi METEOR sono stati venduti e messi in operatività in oltre 80 Paesi.