Salone Ginevra, in anteprima mondiale Qooder: lo scooter a 4 ruote

Ginevra, 6 mar. - In anteprima mondiale al Salone Internazionale dell'Auto di Ginevra 2018 l'azienda svizzera Quadro Vehicles presenta Qooder, uno scooter a 4 ruote che combina il meglio del mondo delle auto con il meglio del mondo delle motociclette.

Qooder è stato progettato per unire la sicurezza e il comfort della guida a 4 ruote con l'agilità e il piacere della libertà a 2 ruote: grazie al suo sistema brevettato HTS Hydraulic Tilting System, Qooder può inclinarsi come una moto e mantenere la stessa aderenza all`asfalto di un'auto.

"Qooder ha la capacità di viaggiare con facilità mostrando allo stesso tempo un'incredibile potenza e stabilità", ha spiegato Paolo Gagliardo, Ceo di Quadro Vehicles S.A.

Tra le caratteristiche tecniche troviamo: propulsore autoportante con differenziale integrato, disposto centralmente, con cilindrata di 400 cc e una potenza massima di 32,5 HP; centro di gravità basso; 8,6 rapporto peso/potenza (in ordine di marcia e pieno di carburante); differenziale integrato con 2 ruote posteriori (2RWD); doppi contralberi che riducono significativamente le vibrazioni; double HTS (Hydraulic Tilting System) che consente a tutte le 4 ruote di appoggiarsi contemporaneamente; sospensione parallela indipendente efficiente con singolo braccio strutturale; sterzo dinamico che segue la geometria di Ackermann permettendo alle ruote di avere inclinazioni differenti; in Europa si può guidare con la patente B.

"Qooder sarà disponibile sul mercato italiano e mondiale dal 2018. Inoltre, sarà possibile acquistare online i veicoli personalizzati attraverso la prima piattaforma al mondo di e-commerce con consegna a domicilio", ha aggiunto Gagliardo.

In occasione del Salone dell`Auto di Ginevra 2018 è stata presentata anche la versione Zev, in arrivo nel 2019. Elegante, potente e sicuro, il modello E-Qooder garantirà zero emissioni.

Il prototipo elettrico presenta le seguenti caratteristiche: una gamma da 130 a 260 km di autonomia; coppia di 106 Nm; picco di potenza di 34KW-46HP; zero emissioni.