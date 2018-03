Amnesty: affamamento rohingya evidenzia pericoli ritorni prematuri -2

Roma, 6 mar. - "Si tratta di un`ulteriore prova che qualsiasi piano per il rimpatrio organizzato dei rifugiati rohingya dal Bangladesh è estremamente prematuro. Nessuno dovrebbe essere riportato in Myanmar fino a quando non sia possibile per i rohingya farlo volontariamente, in sicurezza e dignità - il che è chiaramente impossibile al momento".

"Le autorità di Myanmar devono porre fine a tutte le operazioni che mirano ad allontanare forzatamente i rohingya dalla loro terra, o con le armi o portandoli alla fame. Per la comunità internazionale inoltre non è più rimandabile il momento di intervenire in maniera significativa, anche imponendo un embargo sulle armi e sanzioni mirate", ha concluso Gomez. (Segue)