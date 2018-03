Amnesty: affamamento rohingya evidenzia pericoli ritorni prematuri

Roma, 6 mar. - Commentando le dichiarazioni delle Nazioni Unite secondo le quali Myanmar prosegue la sua campagna di pulizia etnica nei confronti dei rohingya, anche portandoli alla morte per fame, James Gomez, direttore di Amnesty International per l`Asia sudorientale e il Pacifico, ha dichiarato:

"Le conclusioni delle Nazioni Unite riecheggiano tristemente le nostre, ossia che è fuor di dubbio che la feroce campagna di pulizia etnica contro i rohingya sia ancora in corso. I rohingya in fuga ci hanno detto di essere ancora tenuti in una condizione di fame forzata, nel tentativo di spingerli silenziosamente fuori dal paese". (Segue)