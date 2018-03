Toti a M5S: fermare grandi opere già cominciate sarebbe assurdo

Genova, 6 mar. - "Sarebbe assurdo fermare delle opere che sono già cominciate e già finanziate perché questo vorrebbe dire perdere miliardi di euro degli italiani e perché da quelle opere, da quei binari e da quelle gallerie passa un pezzo dello sviluppo del nostro Paese". Così il governatore della Liguria e consigliere politico di Forza Italia, Giovanni Toti, ha riposto alla portavoce regionale del M5s, Alice Salvatore, che aveva affermato che bisogna fermare il Terzo Valico, la linea ferroviaria ad alta velocità che collegherà Genova a Milano.

"Forse non tutti sanno e certamente non lo sanno i grillini - ha sottolineato il governatore - che il sistema portuale della Liguria è il primo sistema d'Italia e ha superato anche Gioia Tauro e che quello di Genova, in particolare, sta crescendo di oltre il 12% l'anno e per alcune merci del 15%, che è il primo sistema di alimentazione dei nostri mercati, che con i tunnel della Svizzera ci auguriamo possa essere presto il primo sistema portuale anche del Sud Europa e che è quindi indispensabile che si completino i corridoi europei".

"Mi chiedo se, quando si parla, si sa che cosa si dice. La ragione per cui temo che il voto grillino sia più colpa dei partiti tradizionali che non della propria capacità politica - ha concluso Toti - è proprio dato da queste loro ricette".