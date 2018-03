Toti: boom M5S dovuto anche a incapacità di partiti tradizionali

Genova, 6 mar. - "Non c'è dubbio che quello del M5s è stato uno straordinario risultato. Credo che sia in parte dovuto alla loro capacità di comunicazione, in parte al disagio che una parte del Paese evidentemente prova più profondamente, quel Sud che spesso è o quantomeno si sente dimenticato dalle politiche di sviluppo del governo ma credo che sia in gran parte dovuto anche all'incapacità dei partiti tradizionali a vocazione di governo di fornire formule, ricette e risposte in linea con i tempi, con le necessità del momento e con i linguaggi che servono". Lo ha detto il governatore della Liguria e consigliere politico di Forza Italia, Giovanni Toti, commentando i risultati elettorali a margine di una conferenza stampa a Genova.