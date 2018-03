Accordo tra Politecnico di Milano e Lenovo per sconti su computer

Milano, 6 mar. - Il Politecnico di Milano e Lenovo hanno firmato un accordo per fornire a dipendenti e studenti sconti ed estensioni di garanzia su un'ampia gamma di workstation, Pc e convertibili 2-in-1. Lo ha riferito in una nota la multinazionale. Si tratta del primo accordo di questo genere stipulato in Italia da Lenovo con un ateneo pubblico e si inserisce nella più ampia strategia dell'azienda a supporto del mercato Education. L'intesa rafforza, in particolare, l'impegno della società a sostenere le discipline e le facoltà cosiddette Stem (Science, Technology, Engineering, Mathematics). L'accordo ha durata di un anno e prevede diversi livelli di sconto su prodotti e servizi quali estensioni di garanzia su laptop, workstation e convertibili, e corsi di lingue straniere acquistabili in bundle con il convertibile Lenovo Yoga Book.