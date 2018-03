Lazio, Zingaretti: su sconfitta Gori ha pesato vicenda nazionale

Roma, 6 mar. - "Penso che anche su Gori abbia pesato una vicenda nazionale molto pesante per tutti. Noi non abbiamo solo vinto nel Lazio e purtroppo perso in Lombardia, lo abbiamo fatto in totale controtendenza. Arrivare in un porto quando hai il mare in tempesta e il vento contro è più difficile. Questa volta il vento contro e il mare in tempesta non erano legati a vicende regionali, ma nazionali. A Gori un immenso abbraccio perché sicuramente ci sono state vicende politiche che lo hanno penalizzato". Così il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, nel corso di una conferenza stampa sull'esito delle elezioni regionali presso il Tempio di Adriano, in piazza di Pietra a Roma.