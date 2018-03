Usa: stallo in Congresso sui Dreamers, in attesa dei... -3

New York, 6 mar. - Trump ha più volte detto di voler proteggere i Dreamers, ma di volere in cambio i fondi per la costruzione (o, per meglio dire, il completamento) del muro con il Messico, il rafforzamento delle regole e dei controlli alle frontiere, la fine della migrazione a catena (la possibilità per un residente di sponsorizzare i parenti) e la cancellazione della lotteria per la Green Card, ovvero la residenza permanente. Le varie proposte bipartisan presentate in questi mesi, però, sono state bocciate. I contrasti tra democratici e repubblicani sull'immigrazione hanno anche causato due brevi shutdown, ovvero la chiusura delle attività federali per mancanza di fondi, all'inizio dell'anno.

Il presidente, naturalmente, ha dato la colpa ai democratici per lo stallo: "È il 5 marzo - ha scritto ieri su Twitter - e i democratici sono spariti sul Daca. Ho dato loro 6 mesi, semplicemente non gliene importa. Dove sono? Siamo pronti per trovare un accordo!". Poco fa, è tornato sull'argomento: "Totale inazione sul Daca dei democratici. Dove sono? Un accordo può essere trovato!".

"Il presidente ha creato questa crisi. La Casa Bianca può dire quello che vuole, ma la realtà è che hanno creato questa crisi sei mesi fa" ha risposto il deputato democratico Pete Aguilar, uno dei promotori di una proposta di legge bipartisan alla Camera. Una soluzione permanente per i Dreamers si cerca in Congresso dal 2001, quando fu presentato il Dream Act, mai approvato. Per questo, nel 2012, intervenne Obama con il Daca, per dare una soluzione temporanea agli immigrati.