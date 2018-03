Usa: stallo in Congresso sui Dreamers, in attesa dei... -2

New York, 6 mar. - Trump aveva deciso di ricorrere alla Corte Suprema prima ancora che si pronunciasse la Corte d'Appello del Nono circuito, dopo la decisione del giudice William Alsup del distretto settentrionale della California. A questo punto, a Trump non resta che attendere la decisione della Corte d'Appello, dopo la quale potrà tornare, se necessario, alla Corte Suprema, dilatando i tempi: per una sentenza definitiva sul Daca, potrebbe essere necessario più di un anno. Ieri, intanto, a rendere ancora più intricata la situazione, è arrivata la sentenza di un giudice federale del Maryland, secondo cui "il presidente Trump ha il diritto di mettere fine al Daca", come poi lo stesso Trump ha sottolineato su Twitter.

Se da una parte questa nuova situazione è positiva per i Dreamers, che potranno rimanere legalmente negli Stati Uniti, dall'altra aumenta l'incertezza sul loro futuro. "Siamo preoccupati che la gente si dimentichi dei Dreamers e, mentre nessuno presta attenzione, l'amministrazione cominci silenziosamente a espellerli", ha detto Faiz Shakir, direttore politico nazionale per l'American Civil Liberties Union (Aclu), parlando al Guardian. Secondo molti esperti, infatti, migliaia di persone perderanno la protezione in attesa che la loro richiesta di rinnovo sia presa in considerazione, senza contare che ci sono centinaia di migliaia di persone che avrebbero i requisiti per accedere al Daca, ma che non hanno la possibilità di chiedere l'ammissione, perché solo chi già partecipava al programma potrà presentare un'altra domanda.

"Quando finalmente i tribunali decideranno, il programma potrebbe essere cancellato molto velocemente senza che nessuno se ne accorga. Solo il Congresso può offrire una soluzione permanente" ha commentato Theresa Cardinal Brown, direttrice delle politiche d'immigrazione del Bipartisan Policy Center. (segue)

