Salvini: io candidato premier? Alleati rispetteranno accordi

Milano, 6 mar. - Salvini sarà il candidato premier del centrodestra? "C'era un accordo prima del voto, noi siamo soliti rispettarlo. Sono sicuro che valga dopo il voto". Lo ha detto Matteo Salvini, incontrando i giornalisti assieme a Roberto Maroni e Attilio Fontana, sotto Palazzo Lombardia, sede della giunta regionale lombarda.

A chi gli ha chiesto se l'incarico lo deve ricevere il partito più votato o la prima coalizione, Salvini ha replicato: "Non entro nel merito delle prerogative del presidente della Repubblica che è uomo in grado di rispettare la volontà elettorale e sa benissimo chi può avere i numeri per governare e chi no".