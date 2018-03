Auto, Mueller (Vw) promette: per diesel presto un rinascimento

Roma, 6 mar. - Il futuro del diesel? Toyota e Volkswagen scelgono strade diverse. Se il colosso giapponese ha già annunciato l'intenzione di abbandonare i modelli diesel dal suo portafoglio europeo quest'anno, Volkswagen AG, prevede un rimbalzo, anzi un "rinascimento"

Le divergenti visioni delle due più grandi case automobilistiche del mondo - riporta Bloomberg - riflettono l'incertezza sul futuro del diesel, che ha registrato un costante flusso di cattive notizie da quando lo scandalo della Volkswagen è scoppiato a settembre 2015. Il gigante automobilistico tedesco si aspetta che i consumatori perdonino e dimentichino presto, anche grazie a motori più puliti che percorreranno le nostre strade-

"Il diesel vedrà un rinascimento in un futuro non troppo lontano perché le persone che guidavano i diesel si rendono conto che si trattava di un concetto di guida molto confortevole", ha dichiarato a Bloomberg l'amministratore delegato Matthias Mueller al Salone internazionale dell'automobile di Ginevra. "Una volta che la conoscenza che i diesel sono ecologici ri rafforzerà nelle menti delle persone, allora per me non ci sarà motivo di non comprarne uno".

Parole coraggiore considerando che Volkswagen ha accantonato circa 30 miliardi di dollari per coprire multe, messe a norma e costi legali derivanti dallo scandalo sui sistemi illegali per aggirare i test di inquinamento messi in atto dalla casa tedesca in passato.

Le conseguenze dello scandalo - sottolinea ancora Bloomberg - sono state di vasta portata. La Germania sta ora considerando potenziali divieti per i veicoli diesel nelle città, mentre governi come la Cina, la Francia e il Regno Unito hanno messo in atto piani per eliminare gradualmente i motori a combustione interna. I consumatori hanno anche iniziato ad allontanarsi dal diesel, la cui quota di vendite di automobili di questo tipo in Germania che è crollata a un terzo dalla metà dei giorni precedenti lo scandalo Dieselgate.

"Abbiamo bisogno del diesel per raggiungere gli obiettivi di CO2", ha dichiarato Herbert Diess, a capo dell'omonimo marchio di massa del marchio Volkswagen, dopo aver presentato l'IQ interamente elettrico. Concept car Vizzion in grado di guidare fino a 650 chilometri (404 miglia) con una singola carica. "I veicoli elettrici in molti casi non manterranno felici i conducenti frequenti".