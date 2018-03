Toti: speriamo che Salvini riesca a fare un governo

Genova, 6 mar. - "Per la Lega è stato uno straordinario successo. Ho già fatto i complimenti a Salvini che credo abbia saputo utilizzare un linguaggio coerente con i tempi, che abbia saputo parlare delle esigenze del momento, che abbia saputo individuare i temi che stavano a cuore agli italiani. Ora ci auguriamo tutti che sia in grado di fare un governo e dare delle risposte alle tante problematiche sollevate in questa campagna elettorale". Lo ha detto il governatore della Liguria e consigliere politico di Forza Italia, Giovanni Toti, commentando il boom della Lega a margine di una conferenza stampa a Genova.