Siria, Ong segnala "jihadista Isis italiano" fuggito in Europa

Roma, 6 mar. - Un "pericoloso" foreign fighter italiano del gruppo jihadista dello Stato Islamico (Isis) che combatteva in Siria è fuggito in Europa verso la metà del 2017 perché ricercato dagli uomini del Califfato con l'accusa di essere "una spia del Mossad", i servizi d'intelligence israeliani. E' quanto sostiene una Ong siriana che pubblica la foto dell'uomo di origini tunisine indicando sia il suo nome vero, Ghassan Rahal, che quello di battaglia, Abo Abdel Rahman al Tunisi.

Stando a quanto segnalato da "Euphrate Center Againest Violence and Terrorim", al Balash indicato come "criminale di guerra" è "un cittadino italiano di origini tunisine nato nel 1992". "Siamo stati in grado di ottenere informazioni su Abu Abd al-Rahman al-Tunisi. Entrato nella provincia di Raqqa attraverso il confine turco verso la fine del 2013 ha giurato fedeltà all'organizzazione accompagnato da un un gran numero di stranieri", scrive l'Ong pubblicando sulla propria pagina Facebook una scheda di al Rahal. Affermando che si tratta di "una delle figure più pericolose dell'organizzazione perché si è infiltrato nelle fazioni di opposizione armate a Deir Ezzor e ha avuto un grande ruolo di intelligence nel facilitare il controllo dell'organizzazione sulla città".

Inoltre, per questa Ong, l'italiano era "l'emiro della sicurezza" in quella che è nota all'Isis come la Provincia di Al-Khair, (Dier Ezzur) ed è accusato di aver giustiziato dei civili, come sostengono parenti delle vittime contattate dal gruppo di monitoraggio. Rahal è anche accusato di stupri: "più di un testimone ha dichiarato che aveva sposato diverse donne siriane( ) contro la loro volontà", tra cui una di nazionalità cecena.

"A metà del 2017 l'organizzazione ha annunciato una taglia in denaro per chi fornisce informazioni su al Rahal accusato di lavorare per il Mossad". Sempre secondo l'Euphrate Center, per evitare l'arresto al Rahal "da allora sarebbe fuggito in Europa".

Il Centro Eufrate contro la violenza e il terrorismo sostiene di essere anche in possesso di documenti e testimonianze che confermano le informazioni sul terrorista fuggito.