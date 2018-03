Roma, 6 mar. - "Questa mattina ho telefonato al sindaco Raggi per offrire tutta la mia disponibilità ad aiutare Roma. Purtroppo però era impegnata e non ho avuto ancora modo di parlarci". Lo ha riferito il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, nel corso di una conferenza stampa sull'esito delle elezioni regionali presso il Tempio di Adriano, in piazza di Pietra a Roma.