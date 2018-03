Toti: avrei preferito un partito unico del centrodestra

Genova, 6 mar. - "Non ho mai nascosto che avrei preferito un partito unico del centrodestra che non è ancora arrivato, ma mi auguro che possa arrivare in futuro e che possano essere valorizzati quei tanti talenti amministrativi e politici giovani che sono cresciuti nelle nostre amministrazioni regionali e comunali in questi anni". Lo ha detto il governatore della Liguria e consigliere politico di Forza Italia, Giovanni Toti, a margine di una conferenza stampa a Genova.

Secondo il governatore ligure, "c'è quindi un grande spazio per il centrodestra. La Lega - ha sottolineato - ha avuto uno straordinario successo, Forza Italia è lì e il presidente Berlusconi ha fatto una generosa campagna elettorale, c'è Giorgia Meloni e poi ci sono tante sensibilità di quell'area che non si sono espresse in queste elezioni perché magari, come invece accade spesso con le liste civiche ed amministrative, non hanno trovato un marchio in cui si riconoscono perfettamente. Credo -ha concluso Toti- che si possa lavorare per costruire molto in futuro ma è andata comunque molto bene".