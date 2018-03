Banche, Fabi: con gestione interna Npl tassi recupero al 47% -2

Roma, 6 mar. - Un'altra criticità rispetto alla cessione esterna degli Npl riguarda i prezzi di mercato delle sofferenze con i fondi speculativi che le acquistano a un costo di poco superiore al 22%, contro il 41% del prezzo di carico stimato nei bilanci delle banche. Inoltre, il sistema di cessione degli NPL fonda, per la valorizzazione dei portafogli, in massima parte, sui valori peritali degli immobili a garanzia.

Lo studio illustra "il potente effetto distorsivo sulla gestione del recupero del credito incagliato delle perizie affidate in outsourcing alle società esterne, mettendo in luce sia la metodologia non rispettosa dei contratti di generazione delle posizioni creditizie, sia l'anti economicità della scelta di privilegiare i riferimenti delle aste giudiziarie per stabilire presunti prezzi di mercato".

In particolare la Fabi propone "di affidare alle filiali le procure e le deleghe per la gestione del credito deteriorato, formando il personale interno e creando figure manageriali ad hoc, special risk manager, che sovrintendano alla gestione di quest'attività. L'attività peritale, secondo la Fabi, dovrebbe essere condotta internamente dalla banca, per ricostruire correttamente i valori delle garanzie e assegnare il corretto livello di rischio e il giusto grado di recuperabilità delle posizioni incagliate".

L'obiettivo della proposta, spiega il sindacato, "è triplice: tutelare la continuità dell'azienda banca con un importante risparmio in termini di accantonamento del capitale, salvaguardare relazione tra banca e clientela e valorizzare in modo appropriato il portafoglio degli Npl, che non subirebbero pesanti svalutazioni così come invece avviene quando li si cede sul mercato. Adottando queste proposte, le banche valorizzerebbero il loro rapporto col territorio e le professionalità interne".