Banche, Fabi: con gestione interna Npl tassi recupero al 47%

Roma, 6 mar. - "Chiediamo alle banche di adottare un modello di gestione interna delle sofferenze per salvaguardare i rapporti col territorio, valorizzare i lavoratori e scongiurare la svalutazione degli stessi crediti deteriorati. Siamo contrari alla cessione esterna degli Npl perché massacra le impresse e punta su profitti a breve termine". E' la proposta avanzata dal segretario generale della Fabi, Lando Maria Sileoni, nel corso del congresso dell'organizzazione.

Secondo uno studio presentato dalla Fabi a sostegno della proposta, sulla base di dati Bankitalia, la gestione interna degli Npl conviene perché porta a tassi di recupero più alti che si attestano al 47,3% contro il 23% registrato in media dai service esterni.

Una dinamica innescata da più fattori, secondo la ricerca. Tra questi il fatto che le società esterne non hanno una relazione diretta con il cliente e informazioni dettagliate sulle singole posizioni in sofferenza, dunque hanno minori capacità di "valorizzare" gli npl in portafoglio. (Segue)