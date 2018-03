Salvini: Renzi? E' vittima della sua arroganza

Milano, 6 mar. - Matteo Renzi? "E' vittima della sua arroganza". Lo ha detto Matteo Salvini, incontrando i giornalisti a Milano. "Peccato - ha proseguito - perché c'è una tradizione di sinistra che non vota o in tanti casi guarda alla Lega. Vedremo di raccogliere quella forza, quella passione, quella voglia di ascoltare che qualcun altro ha perso. Ma non commento i problemi altrui".

A chi gli ha chiesto se ha sentito qualche esponente dei Cinque stelle, Salvini ha replicato: "No, li vedo in televisione".